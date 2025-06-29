Mersin'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, asfaltlama çalışması sırasında hafriyat kamyonu bir müstakil eve çarparak devrildi. Kazada sürücü Y.Ç. hayatını kaybetti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde müstakil eve çarpması sonucu devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Fındıkpınarı Mahallesi'nde yürütülen asfaltlama çalışmasında görev alan Y.Ç. idaresindeki 06 BG 4549 plakalı hafriyat kamyonu, Beşgöz mevkisinde yol kenarındaki müstakil eve çarpıp ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücü Y.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonun çarptığı ikametin bir kısmı yıkıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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