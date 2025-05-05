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Mersin'de Hafif Ticari Araçta Şarj Cihazı Yangını

Mersin'de Hafif Ticari Araçta Şarj Cihazı Yangını
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde hafif ticari bir araçta bırakılan taşınabilir şarj cihazının aniden alev alması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay sonucu iş yeri çalışanı yangını ıslak havluyla söndürdü.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari araçta bırakılan taşınabilir şarj cihazının alev alması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akkent Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında temizlik işlemi yapılan aracın kapı kısmına konulan taşınabilir şarj cihazı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İş yeri çalışanı, ıslak havluyla aracın dışına aldığı cihazdaki alevi söndürdü.

Olay işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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