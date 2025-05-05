Mersin'de Hafif Ticari Araçta Şarj Cihazı Yangını

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hafif ticari araçta bırakılan taşınabilir şarj cihazının alev alması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akkent Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında temizlik işlemi yapılan aracın kapı kısmına konulan taşınabilir şarj cihazı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İş yeri çalışanı, ıslak havluyla aracın dışına aldığı cihazdaki alevi söndürdü.

Olay işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.