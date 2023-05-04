Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

Güncel Haberler

Mersin'in Anamur ilçesinde, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

E.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı Ayyıldız kavşağında elektrikli bisikletle çarpıştı.

Bisikletten yola savrulan Sertan Çetin ve Ali Ateş, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin ve Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.Ö, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.???????

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı Tragger Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title