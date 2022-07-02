Hafif ticari aracın çarptığı genç kadın yaşamını yitirdi Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti. M.Ş.K. idaresindeki 33 PG 184 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 82 Evler Mahallesi'nde bir okulun önünde duran Zehra Gürses'e (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ile duvar arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Gürses, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.Ş.K, gözaltına alındı. Aracın, genç kadına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel Güncel Haberler

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