Mersin'de Hafif Ticari Araç Sahipsiz Köpek Yavrusuna Çarptı

Mersin'in Anamur ilçesinde sahipsiz köpek yavrusu, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.

Bahçe Mahallesi Deniz Baykal Caddesi'nde dün K.A. yönetimindeki hafif ticari araç yolda yatan köpek yavrusuna çarptı.

Köpek yavrusunun öldüğü ve sürücünün durmayarak yoluna devam ettiği kazanın ardından vatandaşlar olayı polise bildirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu sürücüsü K.A'yı gözaltına aldı.

Köpeğe çarptığını fark etmediğini iddia eden K.A, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Bu arada, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, sürücü aracını yol kenarına park ederek ön camını yıkıyor. Bu sırada köpek aracın yakınına gelip yerde yatıyor. Bir süre sonra sürücü aracına binip hareket ettiği sırada uzaklaşmaya çalışan köpek aracın altında kalıyor.