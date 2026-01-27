Haberler

Mersin'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

H.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Çamalan Mahallesi D-750 kara yolunda karşı şeride geçmeyen çalışan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yaralılar H.B, A.B. ve G.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti