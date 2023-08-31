- Mersin'de güvenlik kameralarınca tespit edilen hırsızlık zanlıları tutuklandı

MERSİN - Mersin'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren bir müteahhitlik ofisine mutfak penceresinden girilerek 600 bin TL değerinde elektronik eşyanın çalınması olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki güvenlik kameraları incelemesinde şahısların R.Ö., İ.Y. ve suça sürüklenen M.A. olduğu, hırsızlığı gerçekleştirdikleri olay yerine gittikleri taksi şoförüyle anlaşarak çalınan malzemeleri taşıdıkları ve bir kısmının taksi durağının arkasında saklandığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.