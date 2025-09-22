Mersin'de Gürültü Yapan Motosikletçilere Cezalar Kesildi

MERSİN'de motosikletleriyle tehlikeli hareketler ve gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 kişiye toplam 10 bin 951 lira ceza uygulandı.

Olay, 20 Eylül'de sabah 05.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bazı şahısların motosikletleriyle seyir halinde tehlikeli hareketlerde bulunup, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen S.R., H.İ.T., A.C.Y. ve E.A., gözaltına alındı. Kendi güvenlikleri ile diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreye gürültü yaparak rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere 'Trafik ve Kabahatler Kanunu' kapsamında 10 bin 951 lira para cezası kesildi.