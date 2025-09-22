Haberler

Mersin'de Gürültü Yapan Motosikletçilere Cezalar Kesildi

Mersin'de Gürültü Yapan Motosikletçilere Cezalar Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de motosikletleriyle tehlikeli hareketler yaparak gürültü çıkaran 4 kişi, toplamda 10 bin 951 lira para cezası aldı.

MERSİN'de motosikletleriyle tehlikeli hareketler ve gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 kişiye toplam 10 bin 951 lira ceza uygulandı.

Olay, 20 Eylül'de sabah 05.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bazı şahısların motosikletleriyle seyir halinde tehlikeli hareketlerde bulunup, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen S.R., H.İ.T., A.C.Y. ve E.A., gözaltına alındı. Kendi güvenlikleri ile diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreye gürültü yaparak rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere 'Trafik ve Kabahatler Kanunu' kapsamında 10 bin 951 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.