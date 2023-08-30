Mersin'de Gurbetçinin Kimliğiyle 800 Bin Lira Çeken Dolandırıcılar Tutuklandı

Mersin'de tanıdıkları gurbetçi vatandaşın çaldıkları kimliğiyle bankadaki hesabından 800 bin lirasını çeken 2 dolandırıcı tutuklandı.

Karaman'da kimliğini çaldıkları gurbetçinin bankadaki hesabından 800 bin lira çeken 2 şüpheli tutuklandı.

İtalya'da yaşayan M.C. yaz tatilini geçirmek için memleketi Mersin'in Mut ilçesine geldi.

Bir süre sonra İtalya'ya dönen M.C. bankadaki hesabında bulunan 800 bin liranın Karaman'daki şubeden çekildiğini fark etti.

Durumun bildirildiği banka yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde şubeye gelen bir kişinin kimliği ibraz ederek imza karşılığında parayı aldığını belirledi.

M.C'nin şikayetçi olması üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bankanın güvenlik kamera kayıtları ile Plaka Tanıma Sistemini (PTS) incelemeye alan ekipler, Karaman'dan Mersin'e giden H.D. ve C.E'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Karaman Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.