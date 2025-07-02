Mersin'de Günübirlik Kiralamalara Yoğun Denetim

Mersin'de Günübirlik Kiralamalara Yoğun Denetim
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Mersin'de yapılan denetimlerde 2 bin 450 günübirlik daire ve 160 konaklama tesisi kontrol edildi. Usulsüz konaklama faaliyetleri nedeniyle çeşitli işlemler yapıldı, kayıtsız çalışan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi.

Mersin'de 2 bin 450 günübirlik daire ve 160 konaklama tesisinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, sahil kesimindeki günübirlik kiralanan evler ile konaklama tesislerine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında 2 bin 450 günübirlik ev ve 160 konaklama tesisini kontrol eden ekipler, 3 bin 675 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

Uygulamada, günübirlik kiralanan 6 dairenin sahibi hakkında "usulsüz konaklama faaliyeti", 3 konaklama tesisi hakkında "anlık veri göndermeme", 5 işletme hakkında da "kapalı alanda tütün mamulleri kullanımı" gerekçesiyle işlem yapıldı.

Bir spa merkezindeki denetimde ise 4 yabancı uyruklu kadının masöz olarak kayıtsız çalıştırıldığı belirlendi.

İl Göç İdaresine sevk edilen kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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