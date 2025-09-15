Mersin'de Gümrük Kaçağı Tütün Ticareti Operasyonu
Mersin'de yapılan operasyonla gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 89 bin 800 makaron, 5 kilogram nargile tütünü ve 13 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Mersin'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ve Toroslar ilçesinde kaçak tütün ürünleri ticareti yapan 2 şüpheli takibe alındı.
Ekiplerin operasyonunda şüpheliler yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, büyük kısmı dolu gümrük kaçağı 89 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram nargile tütünü ve 13 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel