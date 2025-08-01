Mersin'de Gümrük Kaçağı Tütün Ticareti Operasyonu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yapan bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde 16 bin makaron ve 31 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak tütün ürünleri ticareti yapan kişi takip edildi.
Ekiplerin operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde, büyük bölümü dolu 16 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 31 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel