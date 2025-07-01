Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu: 12 Gözaltı, 2 Tutuklama

Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu: 12 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan 12 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve diğer elektronik ürünler ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında bazı şüphelilerin gümrük kaçağı cep telefonlarını kargo firmaları aracılığıyla getirterek, depolarına sakladıkları tespit edildi.

Belirlenen 21 adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evleri, iş yeri ve depolarındaki aramada 14 gümrük kaçağı cep telefonu, 46 tablet, 6 akıllı saat, 765 şarj cihazı adaptörü, 8 müzik kutusu, 148 cep telefonu kılıfı, 5 telefon bataryası, güvenlik kamerası, ruhsatsız tabanca ve 2 milyon lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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