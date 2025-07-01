Mersin'de Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu: 12 Gözaltı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonu getirerek satan 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kaçak ürünlerin yanı sıra ruhsatsız silahlar da ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu getirerek sattıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince gümrük kaçağı cep telefonu getiren ve para karşılığında satmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı cep telefonlar getirdikleri, bunları depolarda muhafaza ettikleri belirlendi. 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan ruhsatsız tabanca ve mühimmatları, 14 gümrük kaçağı cep telefonu, 765 şarj adaptörü, 148 cep telefonu kulaklığı, 46 gümrük kaçağı tablet, 5 telefon bataryası, 6 akıllı saat, 8 müzik kutusu ve güvenlik kamerası ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 7 kişiden 2'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/Tarsus (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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