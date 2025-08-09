Mersin'de Gölette Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki Hamza Y., boğuldu. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için gölete giren Hamza Y., suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler durumu fark ederek suya atlayıp çocuğu göletten çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hamza Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hamza Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
