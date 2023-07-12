Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Suriye-Türkiye-Bulgaristan rotası üzerinden göçmen kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 10 şüpheli ise aranıyor.