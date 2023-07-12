Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

MERSİN merkezli 4 ilde göçmen kaçaklarına operasyon düzenlendi. Kimliği belirlenen 15 kişiye yönelik operasyonda şüphelilerin çoğu gözaltına alındı

Suriye'den Bulgaristan'a göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre eden İl Emniyet Müdürlüğü, şebekeye üye 15 kişinin kimliğini belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah Mersin merkezli Şanlıurfa, İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin'e getirileceği bildirildi.