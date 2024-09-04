Mersin'de Göçer Hayvancılara Güneş Enerjisi Paneli Dağıtıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde göçer hayvancılık yapan 40 kişiye güneş enerjisi paneli dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtım törenine ilçe kaymakamları ve ilgili kurumların amirleri katıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde göçer hayvancılık yapan 40 kişiye güneş enerjisi paneli dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünde güneş enerjisi paneli dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Programda Bozyazı, Anamur, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde göçer hayvancılık yapan 40 kişiye taşınabilir güneş enerjisi paneli teslim edildi.
Törene, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ ile ilgili kurumların amirleri katıldı.