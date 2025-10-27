Haberler

Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülen 26 öğrenci taburcu edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 26 öğrenci, tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Sabri Acem Ortaokulu'nda mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan 26 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan öğrenciler, çeşitli tetkiklerin ardından taburcu edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olduğu iddia edilen okul kantinindeki peynirli ve patatesli sıkmalardan numune aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
