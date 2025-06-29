Mersin'de Geri Manevra Yapan Kamyon Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Geri Manevra Yapan Kamyon Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonun çarptığı Torin Can, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

O.A. idaresindeki 33 LZ 100 plakalı kamyon, Esentepe Mahallesi'nde sokaktan geri manevra yaparak çıktığı sırada Torin Can'a çarptı.

Ağır yaralanan yaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Pakistan'da bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti

Ülke şokta! Bombalı saldırıda çok sayıda asker öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu

Bir tadilat tüm mahalleyi yaktı: Hayatımız tepetaklak oldu
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

Sahnede fenalaşan ünlü sanatçıdan haber var
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevlerin sardığı köy tamamen küle döndü
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.