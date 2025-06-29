Mersin'de Geri Manevra Yapan Kamyon Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Anamur ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonun çarptığı Torin Can, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
O.A. idaresindeki 33 LZ 100 plakalı kamyon, Esentepe Mahallesi'nde sokaktan geri manevra yaparak çıktığı sırada Torin Can'a çarptı.
Ağır yaralanan yaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel