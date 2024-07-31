Mersin'de gençlik hastalığına yakalanan 'Rüzgar' ve 'Zeytin' sağlığına kavuştu

Mersin'de "gençlik hastalığı" olarak bilinen distemper virüsüne yakalanan 2 sahipsiz köpek, hayvan bakımevinde tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, yaklaşık 6 ay önce hayvanseverler tarafından Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde getirilen 2 köpek getirildi.

Muayene edilen köpeklerden birinin ayağında kırık olduğu ve ikisinin de gençlik hastalığına yakalandığı belirlendi.

Köpekler, tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

Kısırlaştırılarak "Rüzgar" ve "Zeytin" adı verilen köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bakımevi sorumlu veteriner hekimi Ömer Benli, köpeklerde gençlik hastalığının riskli olduğunu belirterek, bakımevindeki tedaviler sayesinde rahatsızlığa yakalanan çok sayıda hayvanın yaşama tutunduğunu ifade etti.???????