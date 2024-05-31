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Mersin'de Gençlerin Turizm Sektörü İçin İstihdam Projesi Çalıştayı Düzenlendi

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Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen 'Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi' projesinin çalıştayı Mersin'de yapıldı. Proje kapsamında 45 kursiyer, resepsiyon, restoran ve kat hizmetleri alanlarında eğitim aldı.

Mersin'de gençlerin turizm alanında istihdam edilmesinin amaçlandığı projenin çalıştayı düzenlendi.

Avrupa Birliğinin desteğiyle Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğince organize edilen "Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi" projesinin çalıştayı, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Mercek Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, etkinlikteki konuşmasında, proje kapsamında resepsiyon, restoran ve kat hizmetleri alanlarında çalışacak 45 kursiyerin 5 ay eğitim aldığını söyledi.

Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Maya, "Mezun olan 45 öğrencimizden birçoğu işe başladı. Bu alandaki eğitimler devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından çalıştay, söyleşi ve sunumla devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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