Mersin'de Gençlere Güvenlik Müdahalesi: 1 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de ücretsiz konser izlemeye çalışan gençlerin güvenlik görevlileri tarafından darbedilmesi üzerine açılan soruşturmada 1 güvenlik görevlisi tutuklandı. Gençlerden biri çatıdan itilerek düşerken, bir diğeri darp edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mezitli ilçesinde 12 Eylül'deki konseri alandaki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları iddia edilen C.B.A. ve S.E.K'ye özel güvenlik görevlilerince müdahalede bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı M.B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da 12 Eylül'de akşam gerçekleştirilen konseri, alandaki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları öne sürülen gençlere, özel güvenlik görevlileri müdahalede bulunmuştu.

Gençlerden birinin çatıdan itilip diğerinin darbedildiği olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
