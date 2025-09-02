Mersin'de Genç Kızın Cinayeti: Tepkiler Yükseldi

Mersin'de Genç Kızın Cinayeti: Tepkiler Yükseldi
16 yaşındaki Hira Aygar, 19 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Aygar'ın yakınları ve vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önünde toplandı ve tepki gösterdi.

YAKINLARI VE VATANDAŞLAR ŞÜPHELİNİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Mersin'de Hira Aygar'ın (16), erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yakınları ve vatandaşlar, cinayet şüphelisinin evinin önüne giderek tepki gösterdi. Akşam saatlerinde Aygar'ın bazı yakınları şüpheli H.A.Ş.'nin evinin bulunduğu merkez Toroslar ilçesindeki adrese gitti. Polisin önceden önlem aldığı bölgede bir süre slogan atarak tepki gösteren kalabalık, daha sonra polisin uyarılarıyla olaysız şekilde dağıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
