1) MERSİN'DE BERDAN ÇAYI'NA ATLAYAN GENÇ, SUDA KAYBOLDU

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan (18), akıntıya kapılarak kayboldu.

Dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesinde şelale bölgesinde Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Akıntıyla suda sürüklenen genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polis sevk edildi, Kaplan'nın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

AĞAÇ DALINA TUTUNMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın (18), kurtulmak için bir ağaç dalına tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ağaç dalına tutunmaya çalışan Kaplan'ın akıntıya dayanamayıp kaybolduğu anlar yer aldı.

Öte yandan Kaplan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

2) ZONGULDAK'TA GÖLETE DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oyun oynarken gölette düşerek balçığa saplanan Emircan Karaman (12), boğuldu. Emircan'dan geriye göletin kıyısında bindiği oyuncak traktör kaldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Alaplı ilçesi Çamlıbel Köyü mevkisinde meydana geldi. Evinin yakınlarındaki göletin çevresinde ikiz kardeşi ve arkadaşlarıyla oyun oynayan Emircan Karaman, kayarak gölete düştü. Suyun içinde çırpınan Emircan, balçığa saplanıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının sonucu, suyun içindeki balçığa saplanan Emircan Karaman bulunarak göletten çıkarıldı. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuktan geriye olay yerinde bindiği oyuncak traktör kaldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı