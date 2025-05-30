Mersin'de Gece ve Gündüz Hortumlar Görüntülendi

Akdeniz'de gece ve gündüz oluşan hortumlarlar böyle görüntülendi

Bir kişi ise kıyıya kadar gelen hortumu cep telefonu ile görüntülerken yaşadığı panik anları da yansıdı

MERSİN - Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'in farklı bölgelerinden gece ve gündüz denizde oluşan hortumlar dikkat çekerken, o anlar görüntülendi. Bir kişi ise kıyıya kadar gelen hortumu cep telefonu ile görüntülerken yaşadığı panik anları da yansıdı.

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgar ve yağışlar, Mersin'in bazı bölgelerinde zaman zaman etkili oldu. Merkez Toroslar, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin bazı bölgelerinde yoğun olarak yağmur yağdı, şimşekler çaktı. 321 kilometre deniz kıyısı olan şehirde bir çok noktada hortumlar oluştu. Gündüz Anamur ilçesi sınırlarında Akdeniz'de oluşan hortumun büyüklüğü dikkat çekti. Gece ise Mersin'in merkezinden Akdeniz'de oluşan hortumlar bir çok noktadan görüldü. Gece ve gündüz oluşan hortumlar ile şimşekler cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bir kişi ise kıyıya kadar gelen hortumu cep telefonu ile görüntülerken yaşadığı panik anları da yansıdı.