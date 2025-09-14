Haberler

Mersin'de Gece Denize Giren Adam Boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece denize giren Erol Türkdoğan (55), boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri olay yerinde bulundu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızkalesi yakınlarındaki sahilde meydana geldi. Denize açılan üç arkadaştan Erol Türkdoğan'ın bir süre sonra kıyıya dönmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunan Türkdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkdoğan'ın cesedi, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
