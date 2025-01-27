Mersin'de Gaspa Karışan 1 Kişi Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Zanlıların adreslerinde bulunan silahlar ve gasp edilen eşyalar dikkat çekti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, darbettikleri kişinin cep telefonu, altın kolyesi, kimlik ve banka kartlarını zorla aldıkları öne sürülen 2 şüphelinin kimliği belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 3 tüfek, tabanca, 6 fişek ile müştekinin telefonu ve kolyesi bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.