MERSİN'DE FUHUŞ VE İNSAN TİCARETİ OPERASYONU 4 GÖZALTI

MERSİN'in Silifke ilçesinde düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alına alınırken 6 kadın kurtarıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Silifke ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yapıldığı bilginisini aldı. Yapılan titiz takip ve araştırmalar ile elde edilen deliller sonucunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler insan ticareti yapan 4 şüpheliyi gözaltına alındı zorla fuhuş yaptırılan 6 kadın da kurtarıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, biri ise ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)