Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama
Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklama kararı verildi.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince fuhuş operasyonu yapıldı.
Operasyonda şüpheliler A.İ, H.K, A.T, H.A, E.Ç. ve F.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ, H.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel