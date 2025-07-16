Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 18 mağdur kurtarıldı. Operasyonda 106 bin 250 TL, silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik Kızkalesi mevkiinde 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama ve randevu evine özel harekat polisi ve insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda kimliği tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 mağdur kurtarıldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda fuhuş suçundan elde edildiği belirtilen 106 bin 250 TL, pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mühimmatları, 30 adet telefon, 2 adet bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilere ait MASAK raporuna göre suç gelirlerinden elde edildiği tespit edilen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 adet motorlu araca el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Ali RIZA EREN/ERDEMLİ (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un göbeğinde uzun namlulu silahlarla saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor

Marmara'da yürek yakan manzara! Mücadele sürerken ilk görüntüler geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.