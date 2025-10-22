Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama
Mersin'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu bir kişi ise sınır dışı edildi.
Mersin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezi ve Mut ilçesinde fuhuş yapıldığı öne sürülen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerdeki 10 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları halimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla 7 şüpheli serbest bırakıldı.
Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 1 kişi, sınır dışı edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel