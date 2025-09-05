Haberler

Mersin'de Fiyat Denetimlerinde 626 Bin Lira Ceza Kesildi

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimleri sonucunda fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı kurallarına uymayan işletmelere toplamda 626 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin'de, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 626 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, 1181 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 60 bin 813 ürünü inceledi.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere 626 bin 868 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
