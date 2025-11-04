Haberler

Mersin'de Fiyat Denetimlerinde 313 Bin Lira Ceza Uygulandı

Güncelleme:
Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı kurallarına uymayan işletmelere toplamda 313 bin 434 lira ceza kesildi. Denetimlerde 978 işletme ve 66 bin 519 ürün incelendi.

Mersin'de, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 313 bin 434 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, 978 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 66 bin 519 ürünü inceledi.

Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere 313 bin 434 lira ceza verildi.???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

500
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

İlkay Gündoğan'ın sahalara ne zaman döneceği açıklandı

MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok

Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Özel hastanede skandal! Ahsen Bebek'in kafatasında kırık tespit edildi

