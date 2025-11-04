Mersin'de Fiyat Denetimlerinde 313 Bin Lira Ceza Uygulandı
Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı kurallarına uymayan işletmelere toplamda 313 bin 434 lira ceza kesildi. Denetimlerde 978 işletme ve 66 bin 519 ürün incelendi.
Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, 978 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 66 bin 519 ürünü inceledi.
Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere 313 bin 434 lira ceza verildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel