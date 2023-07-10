Mersin'de fırtına sonucu minareler yıkıldı

Mersin'de çıkan fırtınada bir caminin minaresi araçların üzerine düşerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Hasarlı olduğu belirlenen diğer minare ise kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yağışlı hava nedeniyle bölgede hasarlar meydana geldi.

Mersin'de bir minareyi fırtına yıktı, hasarlı minare ise kontrollü yıkıldı

2 kişinin yaralandığı olaydan sonra hasarlı olduğu belirlenen ikinci minare de kontrollü olarak yıkıldı

Fırtına anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu: "Kontrollü bir şekilde diğer minarenin yıkımını yaptık"

MERSİN - Mersin'de çıkan fırtınada minarelerinden birinin araçların üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı caminin tehlike arz eden diğer minaresi de kontrollü yıkıldı.

Yağışlı hava Erdemli ilçesinde etkili oldu. İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde fırtına ve hortum çıktı. Yeni Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Yıkılan minare biri park halindeki iki araca isabet etti. Olayda 2 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesinde ise caminin diğer minaresinde de hasar tespit edildi. Minare için acil yıkım kararı verildi. Yıkımı izlemek isteyen onlarca vatandaş ekiplerce bölgeden uzaklaştırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, minareye çift halat bağlanıp iş makinasıyla çekilerek kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Öte yandan fırtına anları da cep telefonu ile görüntülendi.

"Tarım arazileri ve evlerden hasar bildirimi geldi"

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, "İlçemizde meydana gelen hortum nedeniyle camimizin bir minaresi yıkılmıştı, diğer minaresi eğilmişti. Tehlike arz ediyordu. İlk yıkılan minarede 2 aracımız hasar gördü, 2 yaralımız vardı, biri omuzundan, diğeri kolundan. Şuan kontrollü bir şekilde arkadaşlarımızın desteği ile diğer minarenin yıkımı yaptık. Artık tehlike arz etmiyor. Bunun dışında yeni bize ulaşan seralarda, tarım arazilerinde, evlerde hasar bildirimleri geldi. Bunu da yarın arkadaşlarımız tespit yapıp gerekli makamlara ileteceğiz." diye konuştu.