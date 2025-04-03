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Mersin'de Fırtına Seraları Vurdu

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Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, birçok sera ile birlikte tabelaları da devirdi. Meteorolojiden gelen uyarılara göre yağışlar ve fırtına devam edecek.

Mersin'de fırtına etkili oldu, seralar zarar gördü

MERSİN - Mersin Anamur'da fırtına nedeniyle bazı seralar zarar gördü, diğer ilçelerde ise yağışla birlikte kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava dalgasına giren Mersin'de sabah saatlerinde kuvvetli yağmur etkili oldu. Özellikle ilçelerde yağışla birlikte kuvvetli rüzgar da kendini gösterdi. Erdemli ilçesinde yağışla birlikte kuvvetli rüzgar nedeniyle tabela yola devrilip kapattı. Anamur ilçesinde ise fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Anamur ilçesine bağlı Ören, Alataş ve Emirşah Mahallerinde fırtına nedeniyle bir çok sera zarar gördü. Zarar gören seralarla ilgili ekiplerin çalışma yapacağı bildirildi.

Öteyandan meteoroloji bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olarak devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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