Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına nedeniyle bazı iş yerleri ve seralarda hasar oluştu, 13 kişi hafif yaralandı.

İlçede sabah yağmurun ardından başlayan fırtına, Fatih, Akarca ve Sultan Alaaddin mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

Rüzgarın yanı sıra kısa süreli oluşan hortumda bazı araçlar devrildi, iş yerlerinin çatısı uçtu.

Fırtına, meyve ekili seraların yıkılmasına yol açtı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise fırtınayla oluşan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 100 muz serasının zarar gördüğü, bazı ev, iş yerleri ve araçlarda hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen hortumdan dolayı can kaybımız yoktur. 13 vatandaşımız hafif yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın yaşandığı andan itibaren AFAD, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz sahada görevlendirilmiş olup, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.