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Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi

Mersin'de fırtına iş yerleri ve seralara zarar verdi

Güncel Haberler

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı iş yerleri ve seralarda hasar oluştu.

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı iş yerleri ve seralarda hasar oluştu.

İlçede sabah saatlerinde yağmurun ardından başlayan fırtına, Fatih, Akarca ve Sultan Alaaddin mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi.

Rüzgarın yanı sıra kısa süreli oluşan hortumda da bazı araçlar devrildi, iş yerlerinin çatısı uçtu.

Muz ve çilek seralarının yıkılmasına yol açan fırtına nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

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