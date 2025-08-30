Mersin'de Fırtına Balıkçı Teknesini Alabora Etti

Mersin'de Fırtına Balıkçı Teknesini Alabora Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda fırtına nedeniyle alabora olan balıkçı teknesinden denize düşen 6 kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, fırtına nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu. Denize düşen 6 kişi, bölgede balık avlayan başka bir teknenin mürettebatı tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi Limanı'nın yaklaşık 200 metre açığında meydana geldi. Balık avlamak için denize açılan küçük balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle alabora oldu. Denizden yükselen çığlıkları duyan çevredeki başka bir teknenin mürettebatı, bölgeye hızla yöneldi. Denizde çırpınan 6 kişi, kısa sürede başka bir tekneye alınarak karaya çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den Atatürk fotoğrafı tepkisi! Ali Yerlikaya'ya seslendi

Emniyet'in 30 Ağustos paylaşımı Özel'i çileden çıkardı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.