Mersin'de Fırtına Balıkçı Teknesini Alabora Etti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, fırtına nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu. Denize düşen 6 kişi, bölgede balık avlayan başka bir teknenin mürettebatı tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi Limanı'nın yaklaşık 200 metre açığında meydana geldi. Balık avlamak için denize açılan küçük balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle alabora oldu. Denizden yükselen çığlıkları duyan çevredeki başka bir teknenin mürettebatı, bölgeye hızla yöneldi. Denizde çırpınan 6 kişi, kısa sürede başka bir tekneye alınarak karaya çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.