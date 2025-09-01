Mersin'de Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de 34 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 172 dosyadan 34 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası olan hükümlünün saklandığı adresi belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

İkametteki aramada, tabanca, şarjör, 30 fişek, dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, harici bellek, 6 SIM kart, bir miktar uyuşturucu hap ve yurt dışı banklarına ait 3 kart ele geçirildi.

Firari hükümlünün, "dolandırıcılık, "şantaj", "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da şüpheli olarak arandığı tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.