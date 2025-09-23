Mersin'de Firari 11 Hükümlü Yakalandı
Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamasında firari 11 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel