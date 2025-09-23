Haberler

Mersin'de Firari 11 Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Mersin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamasında firari 11 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli bakan, askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Hermon'dan ayrılmayacağız

Askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Buradan ayrılmayacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.