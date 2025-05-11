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Mersin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Mersin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti. Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen grup, uluslararası toplumun daha etkili rol alması çağrısında bulundu.

Mersin'in Anamur ilçesinde Filistin'e destek için gerçekleştirilen yürüyüşte İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Esentepe Mahallesi'nde bir araya gelen siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, Yeni Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Gazze'nin yanında, zulmün karşısındayız" yazılı pankart açtı.

Katılımcılar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

Yürüyüşün ardından grup adına konuşan Şanver Kızmaz, İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in insani değerleri yok saydığını ifade eden Kızmaz, "Bu insanlık dışı saldırılar karşısında, acil ve etkin biçimde harekete geçilmesi, bölgede devam eden hak ihlalleri ile savaş suçlarının durdurulması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumun tüm aktörlerini daha etkili rol üstlenmeye davet ediyoruz." dedi.

Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu. Etkinliğe AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Yayla da katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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