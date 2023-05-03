Mersin'de fidan dikmek için kazılan toprakta el bombası bulundu

Silifke'de fidan dikmek için kazılan toprakta el bombası bulundu.

Silifke'de fidan dikmek için kazılan toprakta el bombası bulundu.

Taşucu Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinin yakınındaki ağaçlık alanda fidan dikmek için toprağı kazarken el bombası buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, el bombası ve çevresinde inceleme yaptı.

El bombasının, incelemenin ardından güvenli alanda imha edileceği öğrenildi.