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Mersin'de FETÖ üyesi yakalandı

20 Aralık 2023 10:16 Güncelleme: 10:18 Abone Ol

Mersin'de, FETÖ üyesi olmaktan hükümlü bir kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. gözaltına alındı ve adli makamlara teslim edildi.