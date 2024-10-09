Mersin'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı
Mersin'de, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sağlıklı Mahallesi'nde yapılan operasyonda gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Mersin'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Mersin İl jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi Sağlıklı Mahallesi'nde yakaladı.
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.