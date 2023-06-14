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Mersin'de FETÖ/PDY Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de FETÖ/PDY Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, şafak vakti 28 adrese baskın yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde detaylı arama başlatıldı. Operasyon sürüyor.

-MERSİN'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 28 şüpheli için gözaltı kararı verilip, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, şafak vakti 28 adrese baskın yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde detaylı arama başlatıldı. Operasyon sürüyor. (DHA)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Güncel Haberler

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