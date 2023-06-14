Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu; 23 gözaltı (2)
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23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIMersin'de polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği, aralarında ByLock kullanıcısı olan kişilerin de olduğu 28 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.
23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mersin'de polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği, aralarında ByLock kullanıcısı olan kişilerin de olduğu 28 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel