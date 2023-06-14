Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu; 23 gözaltı (2)

Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu; 23 gözaltı (2)

Güncel Haberler

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIMersin'de polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği, aralarında ByLock kullanıcısı olan kişilerin de olduğu 28 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği, aralarında ByLock kullanıcısı olan kişilerin de olduğu 28 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

ByLock Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title