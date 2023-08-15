Mersin'de FETÖ operasyonu: 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan, öğrenci yapılanmasında yer alan ve terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyette bulunan şüphelilerin yakalandığı belirtildi.