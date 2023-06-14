Mersin'de FETÖ operasyonu: 28 şüpheli yakalandı

Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri iddia edilen 28 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.