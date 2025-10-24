Mersin'de FETÖ'den Hüküm Giyen İki Firari Yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari il jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan toplam 26 yıl hapis cezası almıştı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında terör örgütü FETÖ üyesi olan ve haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel