Mersin'de FETÖ'den Hüküm Giyen İki Firari Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü FETÖ'den hüküm giyen 2 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında terör örgütü FETÖ üyesi olan ve haklarında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.